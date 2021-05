Den Bosch en Amsterdam voor vijfde keer op rij oog in oog in hockeyfinale

De hockeysters van Den Bosch en Amsterdam gaan voor de vijfde keer op rij onderling uitmaken wie zich minimaal één jaar 'kampioen van Nederland' mag noemen. Van de laatste vier ontmoetingen in de finale om de landstitel won Den Bosch er vier, maar Amsterdam was de laatste keer de sterkste.

Den Bosch kwam in haar tweede halvefinalewedstrijd tegen HDM geen moment meer in de problemen. De Brabantse ploeg won in eigen huis met 3-1, nadat het eerste treffen in Den Haag al een 4-0 overwinning had opgeleverd.

Danique van der Veerdonk opende de score namens Den Bosch, door in de 24ste minuut uit een strafcorner raak te pushen (1-0). Aan het begin van de tweede helft tekende Mila Muyselaar nog wel voor het eerste play-offdoelpunt in HDM's historie (1-1), de club debuteert in de beslissende fase, maar spannend werd het niet meer.