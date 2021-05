Groenewegen terug in koers in Giro • drukte bij slager door grapje Evenepoel

Ook de 22-jarige Lars van den Berg is begonnen aan de Giro. Een jaar geleden, midden tijdens de eerste coronagolf, maakte verslaggever Han Kock een reportage met Van den Berg en David Dekker (ook gestart in deze Giro) over de moeilijkheden die jonge renners ervaren in coronatijd.

Ze vreesden geen profcontract te kunnen krijgen in een seizoen zonder veel wedstrijd. Hoe anders ziet de wereld er een jaar later uit voor beide talenten? Dekker rijdt voor Jumbo-Visma, Van den Berg voor Groupama-FDJ.

Bekijk hieronder de reportage uit mei 2020: