Groenewegen kijkt uit naar eerste sprint • Ganna wint tijdrit in Turijn

Dylan Groenewegen heeft zijn eerste wedstrijdkilometers sinds het zware ongeluk in de Ronde van Polen, in augustus vorig jaar, gereden. Groenewegens schorsing liep vandaag af, de 8,6 kilometer door Turijn was zijn eerste optreden in een koers in negen maanden.

"Het was even wennen, maar doet heel erg deugd. Voor mij is het misschien wel fijn om te beginnen met een proloogje om er weer een beetje in te komen. Het is voor mij echt uitkijken naar morgen. En hoe het daar gaat, dat weet ik ook niet."