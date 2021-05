Grand Prix van Spanje: Verstappen waarschuwt Mercedes in derde vrije training

Max Verstappen heeft in de derde vrije training voor de Grand Prix van Spanje aangetoond dat hij dit weekend in zijn Red Bull-bolide een serieuze bedreiging kan vormen voor Mercedes.

Verstappen kwam vrijdag tijdens de tweede vrije training om uiteenlopende redenen niet in de buurt van rivaal Lewis Hamilton, die in de tweede testsessie de beste was, en eindigde toen op de negende plaats. Hij toonde zich desondanks tevreden over de potentie van de RB16B voor dit raceweekend.

Hamilton domineert in Catalonië

Verstappen won in 2016 in Spanje zijn eerste grand prix en deed dat bovendien bij zijn debuut voor Red Bull Racing. In de jaren erna was Lewis Hamilton telkens de beste op het Circuit de Barcelona-Catalunya.