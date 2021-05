Feyenoordfans belagen politie bij laatste training voor Klassieker

Politie en ME hebben charges uitgevoerd tegen Feyenoordfans die zich bij het trainingscomplex in Rotterdam hadden verzameld. Vanochtend was de laatste training van de club voor De Klassieker tegen Ajax, morgen.

Honderden fans kwamen naar het trainingscomplex toe, maar stuitten daar op de politie, die preventief fouilleerde op onder meer vuurwerk. Daartoe had de burgemeester besloten nadat een eerdere training uit de hand was gelopen.

Nu staken aanwezigen massaal fakkels af, zongen liederen en riepen sommigen antisemitische leuzen. Toen politieauto's werden bekogeld met stenen en andere voorwerpen, werd ingegrepen.

Volgens een politiewoordvoerder zijn er meerdere mensen aangehouden, vooral voor het bezit van zwaar vuurwerk. Aan het begin van de middag was de rust weergekeerd.

De politieauto's werden belaagd door supporters: