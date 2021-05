Mysterieuze lichten boven Nederland blijken satellieten van Elon Musk

Vannacht zagen meerdere mensen in het land een bijzonder verschijnsel in de lucht. Aan de hemel was een streep van tientallen lichtjes zichtbaar die op sterren leken. Het blijken satellieten van het bedrijf van Elon Musk.

De satellieten zijn onderdeel van Starlink, een project van ruimtevaartbedrijf SpaceX. Het project moet ertoe leiden dat de hele wereld in 2024 toegang heeft tot snel internet. Uiteindelijk moet er een netwerk van mogelijk 12.000 satellieten komen, Starlink, op enkele honderden kilometers boven de aarde. De eerste satellieten zijn twee jaar geleden gelanceerd. Sindsdien komen er regelmatig nieuwe satellieten bij.

Op sociale media wordt verrast gereageerd op de 'satelliettrein'. "Echt bizar", schrijft iemand op Twitter. "Heel bijzonder om te zien", twittert een ander.