De Consumentenbond overweegt juridische stappen tegen Transavia vanwege geannuleerde vluchten die nog niet zijn vergoed. De consumentenorganisatie ging op 16 juli in gesprek met de luchtvaartmaatschappij, maar omdat daar niets uitkwam, is de maat nu vol.

Transavia komt vanmiddag met een reactie, laat een woordvoerder weten.

De luchtvaartmaatschappij gaf geen duidelijke antwoorden op vervolgvragen na het gesprek, zegt de Consumentenbond. Die vragen gingen bijvoorbeeld over het aantal geannuleerde tickets en het aantal terugbetalingen van Transavia aan klanten.

"Transavia blijft om de hete brij heen draaien", zegt directeur Sandra Molenaar van de Consumentenbond in een persbericht. "De antwoorden die we krijgen zijn vaag, tegenstrijdig, en in sommige gevallen ronduit onwaar."

Rechtszaak

Hoe een rechtszaak er precies uit moet zien is nog onduidelijk, zegt een woordvoerder van de bond. Dat komt omdat het over veel individuele gevallen gaat, en een collectieve rechtszaak dus lastig is om vorm te geven. "Maar we zijn er serieus naar aan het kijken."

De Inspectie Leefomgeving en Transport zei op 20 juli dat luchtvaartmaatschappijen de kosten van geannuleerde vluchten sneller moeten terugbetalen. KLM, Corendon, Transavia en TUI gaven aanvankelijk geen keuze om geld terug te krijgen, of een voucher. Volgens de regels zou dat binnen zeven dagen moeten.

De Consumentenbond zegt dat er begrip is voor de situatie van luchtvaartmaatschappijen, die in financieel zwaar weer zitten. "Maar het is het recht van de consument om zijn geld terug te krijgen. Of die dat wil terugvragen of niet, is aan diegene."