Barça, Juventus en Real zetten hakken in het zand na 'dreigementen UEFA'

Een akkoord tussen UEFA en Barcelona, Juventus en Real Madrid lijkt ver weg. De drie Europese topclubs zijn daags nadat UEFA met straffen heeft gestrooid voor negen van de twaalf Super League-clubs dieper de loopgraven in gedoken met een gezamenlijk statement vol verwijten.

"De grondleggers van de Super League zijn doelwit geweest, en blijven doelwit, van onacceptabele druk, dreigementen en overtredingen om van het project af te zien", valt in de verklaring te lezen.

Kort samengevat stellen de drie clubs dat UEFA te ver is gegaan in zijn reactie op de Super League-plannen en dat ze slechts handelden in het belang van - de toekomst van - het voetbal.