Besmettingen India gaan hard door virusmutaties en niet naleven maatregelen

Rouwende nabestaanden van een overleden covid-19-patiënt in Ahmedabad - AFP

Het lijkt erop dat de Indiase variant van het coronavirus iets besmettelijker is dan de Britse variant. Dat zegt viroloog Marion Koopmans op basis van gegevens die de afgelopen dagen bekend zijn geworden. Eerder waren er al vermoedens bij andere virologen dat de Indiase variant besmettelijker zou zijn. India is op dit moment koploper als het gaat om het aantal coronabesmettingen. Het land is zwaar getroffen, inmiddels komen er volgens officiële cijfers ruim 400.000 besmettingen per dag bij. Deskundigen zeggen dat het werkelijke aantal veel hoger ligt, omdat niet iedereen zich laat testen of omdat mensen geen test kunnen krijgen. De afgelopen 24 uur werden in het land 4000 coronadoden gemeld. Dat is het hoogste tot nu toe. Het totale aantal doden is opgelopen naar 238.730. Die cijfers worden door experts in twijfel getrokken; vermoedelijk is het werkelijke aantal hoger.

Gisteren waarschuwden Britse wetenschappers voor een "zorgwekkende" Indiase coronavariant; die zou zich sneller verspreiden dan het originele coronavirus. "We kennen inmiddels de India-variant B.1.617 en B.1.618", zegt Koopmans. "Bij het begin van de snelle toename van het aantal besmettingen in India zagen we die beide toenemen, waarbij de 1.617-virussen specifiek in de gaten worden gehouden vanwege een aantal mutaties." Daaruit zijn inmiddels subvarianten voortgekomen: B.1.617.1, B.1.617.2 en B.1.617.3. Ze vindt het nog lastig om te zeggen hoe gevaarlijk deze varianten zijn, omdat de cijfers uit India beperkt zijn. Maar op basis van de tot nu toe bekende data lijkt het er dus op dat er sprake is van toegenomen besmettelijkheid. "In de Engelse en de Indiase gegevens van de afgelopen dagen lijkt het beeld dat met name die B.1.617.2 toeneemt, ook in verhouding tot de verspreiding van de Britse variant. Dat suggereert dus dat die nog iets meer besmettelijk is", zegt Koopmans. Coronaregels niet nageleefd In India is het momenteel moeilijk om de zorg te krijgen die je nodig hebt als je ziek wordt. Er is een gebrek aan medicijnen, apparatuur, bedden en zuurstof. De ziekenhuizen liggen al weken vol. "Inmiddels zitten we in Delhi in een situatie dat iedereen ziet hoe ernstig het is, mensen houden zich aan de maatregelen en blijven thuis", zegt correspondent Aletta André. Dat was eerder niet het geval. Volgens deskundigen in India gaat het aantal besmettingen onder meer zo hard omhoog doordat de coronaregels wekenlang niet zijn nageleefd.

Dat in India nu meerdere virusvarianten tegelijkertijd circuleren kan een gevolg zijn van de grote mate van verspreiding, en niet zozeer de oorzaak, zegt Koopmans. "Meest aannemelijk is dat het een beetje van beiden is." In februari ging het nog redelijk goed in het Aziatische land. Mensen voelden zich veilig. Toch had de overheid meer moeten doen om de bevolking te waarschuwen, zeggen critici. Aletta André: "De pandemie is nog niet voorbij, maar de basismaatregelen werden toen al niet meer nageleefd. Er golden geen maatregelen, behalve dat de scholen dicht waren. De mondkapjesplicht werd ook niet nageleefd, bijvoorbeeld. Het leven was vrij zorgeloos." Ook de informatievoorziening vanuit de overheid schoot tekort. "Veel mensen hebben vertrouwen in premier Modi. Toen hij in de campagne voor regionale verkiezingen zonder mondkapje duizenden mensen toesprak dachten velen dat corona voorbij was, terwijl het aantal besmettingen aan het stijgen was. Het had minder heftig kunnen zijn als er eerder maatregelen waren genomen."