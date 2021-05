Stengs wil EK-selectie zelf verdienen: 'Niet omdat ik met De Boers dochter ga'

Kijkend naar zijn statistieken doet de 22-jarige Stengs het minstens zo goed als vorig seizoen, toen hij een belangrijk aandeel had in de goede prestaties van AZ. "Maar het spel moet beter", is de begaafde linkspoot zelfkritisch.

"Aan de ene kant is het een mooi compliment. Het betekent dat ze met mij bezig zijn en mij willen zien uitblinken, maar op het moment zelf is het natuurlijk vervelend. Ik neem de dingen waar waarheid in zit mee en probeer daar aan te werken."

Hij is de vragen erover inmiddels wel gewend en de situatie is voor hem normaal geworden. "Als ik bij hem thuis ben, of hij bij mij, is hij niet de trainer. Dan is het gewoon een hele normale relatie. Ik denk dat iedereen een schoonvader heeft. Bij Oranje is hij de trainer en is het wel anders."

Wordt er in huize De Boer dan helemaal niet over voetbal gesproken wanneer Stengs er over de vloer is? "Tuurlijk geeft hij tips. Hij kijkt naar me en houdt mij in de gaten. Voor hem is het misschien makkelijk om dingen mee te geven aan mij, omdat ik met zijn dochter ga. Hij is met me bezig."

"Mensen die zeggen dat ik erbij zit vanwege hem... dat is echt te makkelijk. Dat kan soms wel lastig zijn."