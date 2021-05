Nederland verzekerd van zes olympische BMX-plaatsen, maar wie gaan er?

"Een mooie opsteker", aldus bondscoach Raymon van der Biezen vanuit Italië. Het was lang spannend bij de mannen, maar de tweede plaats op de landenranking kunnen ze niet meer verliezen. "En bij de vrouwen is het nooit een probleem geweest."

In Tokio doen maar 24 mannen en 24 vrouwen mee. Dat is zeer weinig. Bij een wereldkampioenschap BMX zijn dat er drie of vier keer zoveel. Alleen de beste twee landen van de wereld mogen drie rijders afvaardigen. En daar hoort Nederland door de afmelding van Amerika sowieso bij.

Zonder een meter gereden te hebben, is de wereldbeker BMX in Verona dit weekend al een succes voor de Nederlandse ploeg. De reden? De Amerikaanse toppers komen niet naar Italië.

"Alleen als ze allemaal heel slecht zouden rijden, dan is een extra onderlinge wedstrijd een optie", zegt Van de Biezen. "Maar dat willen we liever niet en dat verwacht ik ook helemaal niet."

Voor Smulders worden het haar derde Spelen. Ze won als 18-jarige zeer verrassend brons in Londen in 2012 en is sindsdien een gevestigde wereldtopper. In Tokio is zij favoriet voor eremetaal.

Welke zes Nederlanders hun ticket kunnen boeken is nog niet zeker. Daarvoor is de wedstrijd in Verona van groot belang. Er waren afgelopen jaar door de coronacrisis ook in het BMX nauwelijks wedstrijden, het normale kwalificatietraject werd daardoor verstoord.

Zijn schouder schoot uit de kom. Een MRI-scan wees gisteren uit dat alleen banden en kapsel van de schouder beschadigd zijn. Dan zou een operatie niet nodig zijn, maar nader onderzoek volgt nog. "Ik heb het niet meer zelf in de hand", weet Van Gendt. "Hopelijk is er niets meer kapot in die schouder. Typisch BMX dit. Ben je zo goed bezig en dan pats. Ik won al mijn rondjes tot die val."

De 28-jarige Van Gendt is de bekendste van de drie. De wereldkampioen van 2019, die door het afgelasten van het WK vorig jaar nog altijd de regenboogtrui draagt, is goed in vorm maar kwam vorige week bij een kleine wedstrijd in Italië ten val.

Voor de resterende twee plaatsen is het puzzelen. Voornaamste kandidaten: Twan van Gendt, Dave van der Burg en Joris Harmsen. Maar alleen Harmsen is in Italië.

Kimmann verruilde in november nog de nationale selectie voor een internationale trainingsgroep van wielerbond UCI. Hij had behoefte aan een frisse wind. Het werd een verhuizing van het vertrouwde Papendal naar het Zwitserse Aigle. Dit weekeinde moet blijken of hij zijn hoge niveau weer haalt.

Bij de mannen is Kimmann de enige die zeker is. De 24-jarige BMX-er is al jaren de meest constante van alle wereldtoppers. Hij wil in Tokio sportieve revanche voor Rio waar hij in de finale zevende werd.

Ook Van der Burg is niet fit. Hij revalideert van een zware crash van een maand geleden op de baan in Papendal, waar hij even buiten bewustzijn was. In het ziekenhuis bleek zijn dunne darm gescheurd. Onduidelijk is hoe lang zijn herstel duurt, maar Van der Burgs hoofddoel is gezond worden.

De 28-jarige Harmsen is net als Van der Burg misschien een iets minder bekende naam, maar beiden stonden in 2018 in de finale van het WK. Harmsen kan met een uitstekend weekeinde in Verona het tweede olympische ticket bemachtigen.

Ernst blessures

In dat geval is het een optie dat het laatste startbewijs nog even op zak wordt gehouden totdat de ernst van de blessures van Van Gendt en Van der Burg duidelijk is.

Van der Biezen wil daar voorlopig nog niets van weten. "Laten we eerst het weekeinde maar afwachten. Dan zien wel verder. Leuk is het allemaal niet maar het hoort bij BMX. Als ze niet fit genoeg zijn voor Tokio houdt het natuurlijk vanzelf op."