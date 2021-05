De overstappers en de Formule 1-herintreder moeten nog op gang komen

Vier Formule 1-coureurs maakten dit jaar een carrièreswitch naar een andere renstal: Carlos Sainz, Sergio Pérez, Daniel Ricciardo en Sebastian Vettel. En één veteraan keerde na jaren afwezigheid terug in de koningsklasse: Fernando Alonso. Daverende successen heeft het nog niet opgeleverd, maar ze denken het tij te kunnen keren. Twee coureurs uit dit rijtje rijden dit weekend in Spanje hun thuisrace: Sainz (26, Ferrari) en 'herintreder' Alonso (39, Alpine). Opgetogen is het duo niet. "Natuurlijk heb ik me enorm verheugd", zegt Sainz. "Mijn landgenoten zouden me voor het eerst in Ferrari-kleuren zien en Fernando's terugkeer is een publiekstrekker, maar we rijden weer voor lege tribunes. Normaal maken we tijd voor de fans. Dat contact mis ik enorm." Tweevoudig kampioen Alonso vindt het ook maar een kale boel. "Op dit circuit liggen veel mooie herinneringen, vooral aan de tijd dat het stampvol was en er 100.000 fans op de tribunes zaten. Nu moeten we het zonder doen. Vervelend, maar we kennen allemaal de reden. Ik vind het fijn dat er een plukje mensen is toegelaten. Volgend jaar beter."

Carlos Sainz - AFP

Tevreden zijn ze niet over hun seizoenstart. Alonso (12de, 5 WK-punten) maakt zich er nog niet druk over. "Het is niet goed, maar wel logisch en ingecalculeerd. Progressie komt vanzelf door kilometers te maken en dit is pas de vierde race. Bovendien mogen we nauwelijks testen. Ik ben gewoon nog niet echt op gang." Geen droomstart "Vooral de kwalificatie moet beter", stelt Alonso. "Hier in Spanje en straks in Monaco is de startplek cruciaal, omdat inhalen zo lastig is. Vorige week in Portugal was de kwalificatie ondermaats. Ik had er geen verklaring voor." Alonso blijft optimistisch. "Het komt wel. Ik voel me steeds meer op mijn gemak in de auto, leer de crew kennen en snap de banden beter. Het is een natuurlijk proces." Ook Sainz (8ste, 14 WK-punten) beleeft geen droomstart, maar schrale troost is dat Ferrari dit jaar competitiever is dan vorig seizoen. "Deze auto biedt kansen, maar we moeten het potentieel nog ontgrendelen." Sainz' laatste grand prix was met een 11de plaats een sof. "Portugal was een slechte race. Een gemiste kans. Ik kan er lang over discussiëren, maar we lagen vierde en hebben het gewoon verknald. Ik was niet goed en onze bandenstrategie deugde niet."

Fernando Alonso - EPA

Sainz gunt zichzelf nog een paar races tijd. "Ik weet uit ervaring dat het maanden kost voor het helemaal vertrouwd voelt. Ik moet wennen en veel leren. Het is een heel andere auto." Sainz is ervaringsdeskundige: Ferrari is al zijn vierde F1-renstal. In 2015 debuteerde hij met Max Verstappen bij Toro Rosso, daarna volgden Renault en McLaren. Spaanse journalisten willen dolgraag weten wie van de matadoren het hoogst zal in eindigen in het WK. "Jullie zijn dol op die vraag, hè? Terwijl jullie het antwoord weten", riposteert Sainz. "Natuurlijk wil ik Fernando verslaan en geloof ik in mezelf. Hij zal hetzelfde zeggen." Maar Alonso zegt iets anders. "We zijn met Alpine voorlopig nog niet aan winnen toe. Grandprixzeges gaan dit jaar weer naar Mercedes en Red Bull Racing. Ferrari vecht voor plek drie. Carlos gaat boven me eindigen."

Sergio Pérez (r) in gesprek met zijn teamgenoot Max Verstappen (l) - AFP

Van de vier overstappers en de herintreder doet Sergio Pérez (6de, 22 WK-punten) de beste zaken, maar ook bij de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen gaat het nog niet van een leien dakje. "Ik heb nog geen vlekkeloos raceweekend gehad. Een combinatie van pech en fouten, maar ik zie ook een stijgende lijn", zegt de Mexicaanse Red Bull-rijder. "Het zijn geen geweldige resultaten, maar ik heb de bladzijde omgeslagen en kijk vooruit. Mijn glas is altijd halfvol." Daniel Ricciardo (7de, 16 WK-punten) scoort weliswaar redelijk met McLaren, maar wordt overklast door zijn jonge teamgenoot Lando Norris (3de, 37 WK-punten). "Overstappen is moeilijker dan blijven zitten waar je zit. Dat is een nadeel. Ik draai er niet omheen: langzamer zijn doet pijn", geeft de Australiër toe.

Daniel Ricciardo - AFP

"Het dwingt je om harder te werken, sneller relaties op te bouwen, vertrouwen te kweken en te groeien." Ricciardo laat zich niet van de wijs brengen. "Overstappen gaat gepaard tegenslagen, frustratie en woede, maar het is leerzaam en ik wil hier nog steeds races winnen." Werk aan de winkel Ronduit pijnlijk verloopt de switch van viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel (16de, 0 WK-punten) naar Aston Martin. "Het is geen geheim dat we droomden van een vliegende start, maar de auto valt tegen", zegt de 33-jarige Duitser, die door Ferrari op straat werd gezet. "We moeten er het beste van maken. Ik voel me thuis en heb geen spijt van de transfer, maar we zijn niet snel genoeg. We hebben nog veel te winnen, maar neem dat niet letterlijk. Er is werk aan de winkel."