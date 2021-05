Spaanse titelstrijd bereikt kookpunt: 'Barça kon al bijna kampioen zijn'

Vreugde bij Lionel Messi - AFP

"Je moet even op mijn Instagram-account kijken", zegt Sierd de Vos. "Dat is @elsierd. Daarop staat een video van afgelopen dinsdagmiddag, gemaakt door Antonella, de vrouw van Lionel Messi. Dat is misschien wel leuk." "Ze zaten samen te eten op het terras van bar El Chirinquito Chalito. Dat is tien minuten rijden van hun huis, aan het strand van Castelldefels. Ik ben er zelf ook weleens geweest. Het mooie is: die tent is eigendom van Luis Suárez. Juist in diens restaurant gaat Messi, in aanloop naar de wedstrijd tegen Atlético, een hapje eten." Vanmiddag komen Messi en Suárez, oud-ploeggenoten en dikke vrienden, elkaar tegen op het veld van stadion Camp Nou. De kraker tussen Messi's Barcelona en Suárez' Atlético Madrid is van cruciaal belang in de strijd om de Spaanse landstitel. 'Niet voor je lol' De Vos voorziet al jarenlang talloze Spaanse wedstrijden van commentaar. Zijn gedachten gaan terug naar begin jaren negentig. Toen was de strijd om het kampioenschap in deze fase vermoedelijk voor het laatst net zo spannend als nu. "In het seizoen 1991/1992 was de situatie een paar speelrondes voor het einde vergelijkbaar. Drie clubs maakten nog kans op de titel", herinnert De Vos zich. "Het Barcelona van trainer Johan Cruijff werd uiteindelijk op de laatste speeldag kampioen door een zege van Tenerife op Real Madrid."

Dit seizoen zijn niet drie, maar vier clubs nog in de race voor het kampioenschap. Dit weekend, vier rondes voor het einde van de competitie, spelen niet alleen titelkandidaten Barça en Atlético, maar ook Real Madrid en Sevilla tegen elkaar. De Vos vindt het lastig om de afloop van het seizoen te voorspellen. Zijn hart klopt voor koploper Atlético, zoveel is zeker. "Ik ben al sinds 1991 'socio' van Atlético. Dat ben je niet voor je lol, want wij winnen niet zo vaak een prijs. Maar we zijn een familie." "Als Atlético een begin wil maken met het veiligstellen van de titel, dan moet het vandaag van Barcelona winnen en hopen dat Sevilla morgen Real Madrid verslaat", zegt De Vos, die vanwege zijn vaak kleurrijke verslag van de Spaanse competitie 'El Sierd' als bijnaam heeft. Spectaculair voetbal Stiekem heeft Real Madrid, dat nu tweede staat, best goede papieren. De Koninklijke beschikt zowel ten opzichte van Atlético als Barcelona over een beter onderling resultaat. Die factor is in Spanje, bij een gelijk aantal punten, doorslaggevend. "Real Madrid speelt niet het mooiste voetbal, maar is dit seizoen de beste ploeg in de grote wedstrijden", meent De Vos. "Ze hebben twee keer van Barça gewonnen en tegen Atlético een zege en een gelijkspel genoteerd. Als je dat lijstje bekijkt, is het best indrukwekkend."

"Intussen zorgt Barcelona voor veel meer spektakel. Ze lopen wel eens tegen stom puntenverlies aan, maar spelen ook fantastische wedstrijden. Zoals in de beker, tegen Granada (5-3) en Athletic Club (4-0). Als neutrale toeschouwer geniet je daar veel meer van", aldus De Vos. 'Campeones' Niet alleen op het veld, maar ook buiten de lijnen is er bij Barcelona het nodige te beleven. Neem het omstreden feestje dat Messi afgelopen maandag thuis organiseerde voor zijn ploeggenoten. Het verhaal komt vanmiddag ongetwijfeld voorbij in het wedstrijdverslag van De Vos. "Een aantal radio- en televisiestations is bij het huis van Messi gaan posten", vertelt de commentator. "Zij hoorden daar dat de spelers van Barcelona in de tuin, enigszins voorbarig, "campeones, campeones" aan het zingen waren."

De Vos: "Het feit dat Messi een 'asado' - zo noemen ze een barbecue in Argentinië - organiseerde, lijkt er wel op te wijzen dat hij heeft besloten dat hij bij Barcelona blijft. Er is hem een tweejarig contract aangeboden. Hij krijgt dan ongeveer de helft van zijn huidige salaris, dat over de komende tien jaar wordt uitbetaald." 'Straf is vergelding' Ronald Koeman bekijkt het treffen met Atlético vanmiddag noodgedwongen vanaf de tribunes. De Vos heeft zich verbaasd over de schorsing van twee duels die de coach heeft gekregen nadat hij tijdens de verloren wedstrijd tegen Granada "wat een figuur" tegen de scheidsrechter heeft gezegd. "Het CTA, oftewel het Comité Técnico de Árbitros, wijst in Spanje de scheidsrechters aan. Maar dat CTA is een nogal Madrileens ensemble", weet De Vos. "Koeman heeft dit seizoen na een aantal discutabele beslissingen de VAR aangevallen. Dat deed hij op keurige wijze, maar nu ze hem een keer terug kunnen pakken, doen ze het ook." "Koemans uitspraak is geen misprijzing, er zitten geen scheldwoorden bij. Toch krijgt hij nu de maximale straf om een minieme uitspraak. Dat is vergelding. Puur omdat hij eerder de VAR heeft bekritiseerd."