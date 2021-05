Ziekenhuisbezetting neemt af • Politie grijpt in bij demonstratie in Barneveld

In de Haarlemmermeer wordt een Mud Masters evenement gehouden. 5000 deelnemers rennen over een modderig parkoers vol hindernissen. Het is onderdeel van Fieldlabs waarmee onderzocht wordt hoe evenementen coronaproof kunnen worden georganiseerd.

Deelnemers starten in groepjes en helpen elkaar over de hindernissen. Volgens de organisatie kan dat allemaal veilig omdat de deelnemers van te voren negatief getest zijn. Verder wordt met camera's in de gaten gehouden of het niet te druk wordt bij de obstakels. "Super leuk dat we weer even gezellig kunnen modderen", zegt een deelnemer.