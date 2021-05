'Investeer in vaccinatie, niet toegangstesten' • Heropening terrassen België, avondklok afgeschaft

De coronapandemie heeft wereldwijd grote impact op de werving van nieuwe donoren voor stamcellen. In totaal werden afgelopen jaar 28 procent minder nieuwe potentiële donoren geregistreerd in stamceldatabanken dan het jaar daarvoor. De teller bleef steken op 2,2 miljoen, terwijl was gerekend op ruim 3 miljoen.

Dat blijkt uit gegevens van de World Marrow Donor Association (WMDA), die gegevens uit 61 landen analyseerde. De mindere groei is onder meer veroorzaakt doordat er niet fysiek geworven kon worden op bijvoorbeeld scholen en universiteiten. Ook zijn nog niet in alle landen mogelijkheden voor online donorregistratie.

Wereldwijd minder stamceldonoren geworven door corona