Drukte in Brussel na sluitingstijd terrassen • Ziekenhuisbezetting neemt af

De covid-pas, de QR-code waarmee Europeanen deze zomer makkelijker op reis moeten kunnen in de EU, is er misschien pas in augustus. Dat heeft premier Rutte gezegd na afloop van een EU-top in Portugal. De pas zou in dat geval voor veel Nederlandse vakantiegangers te laat komen.

De EU-regeringsleiders hebben op de top lang gepraat over de coronasituatie. Over de covid-pas is afgesproken dat die op 21 juni operationeel wordt en dat lidstaten dan 6 weken hebben om het systeem landelijk in te voeren.

Premier Rutte: Europese covid-reispas misschien pas in augustus