Wekdienst 8/5: Protest tegen windmolens • 5000 mensen bij Mud Masters testevent

Protest - ANP

Goedemorgen! Vandaag rennen in de Haarlemmermeer 5000 deelnemers over een modderig parkoers vol hindernissen tijdens een Mud Masters-evenement, een onderdeel van de Fieldlab-testevenementen. En er is een landelijk protest tegen windmolens op land.

Vanuit het zuidwesten toenemende bewolking, in de middag gevolgd door regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidenwind wordt het 12 tot 14 graden.

Weer - Weerplaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? Vandaag is in de Haarlemmermeer een Mud Masters event. 5000 deelnemers rennen over een modderig parkoers vol hindernissen. Het is onderdeel van Fieldlabs waarmee onderzocht wordt hoe evenementen coronaproof kunnen worden georganiseerd.

Er is een landelijk protest tegen megawindturbines op land, georganiseerd door de groep Windalarm. Demonstranten voeren actie met onder meer een spandoek van 500 meter, met de tekst: Wij houden afstand, nu de politiek nog!

De kaartverkoop voor het Eurovisie Songfestival start. De beschikbare kaarten worden aangeboden aan mensen die een ticket hadden voor de geannuleerde editie van vorig jaar. Maximaal 3500 mensen mogen per show aanwezig zijn. Ook de eerste repetities starten vandaag.

In België worden de coronaregels versoepeld. De avondklok wordt afgeschaft en Belgen mogen tot 22.00 uur 's avonds met vier man op het terras zitten. Wat heb je gemist? In Amsterdam is een vuurwerkbom ontploft bij café Vak West. Daarbij werd een raam vernield. Het café staat erom bekend dat er veel Ajax-fans komen. Morgen speelt Feyenoord tegen Ajax in Rotterdam. Mogelijk houdt de ontploffing daar verband mee. Gisteren ontploften er ook in Rotterdam al drie vuurwerkbommen op verschillende locaties. Ook daar wordt onderzocht of er een verband bestaat met onlusten tussen fans van Ajax en Feyenoord. Ander nieuws uit de nacht: Gewonden bij confrontaties tussen Israëlische politie en gelovigen bij moskee Jeruzalem: het is al weken onrustig in Jeruzalem. Palestijnen demonstreerden tegen de huisuitzetting van Palestijnse families.

Journalisten belaagd bij stadion De Graafschap: een persfotograaf werd door vijf mannen besprongen. De Graafschap had gisteren kunnen promoveren, maar speelde gelijk tegen Jong Ajax. Desondanks kwamen supporters naar het stadion.

Amerikaanse ministerie van Justitie verzamelde telefoondata van journalisten: het gaat om drie journalisten van The Washington Post die berichtten over het onderzoek naar de banden van Trump met Rusland.

En dan nog even dit: Waar o waar komen ze dit weekend neer, de delen van een stuk ruimtepuin van 21 ton? Het gaat om overblijfselen van een Chinese raket die vorige maand werd gelanceerd. Normaal mogen stukken ruimtepuin boven de 10 ton niet ongecontroleerd op aarde neerkomen en worden bijvoorbeeld draagraketten uitgerust met 'deorbit'-technologie om stukken puin sneller in de dampkring te laten verbranden of gericht op een plek op aarde te laten neerkomen, maar voor de Chinese raket geldt dat niet. Het stuk puin cirkelt in een baan tussen 41,5 graden noord- en zuiderbreedte om de aarde en komt dus ergens in die zone neer. Experts maken zich zorgen, maar China zegt dat de paniek om niks is.

Het gebied waar de raketdelen terecht kunnen komen - NOS