Journalisten belaagd bij stadion De Graafschap

Supporters van De Graafschap hebben vannacht bij het stadion van de eerstedivisieclub journalisten belaagd, onder wie verslaggevers van Omroep Gelderland, meldt het regionale medium. Volgens het ANP werd een persfotograaf door vijf mensen besprongen en geslagen. Hij raakte gewond aan zijn hand toen hij zijn apparatuur probeerde te beschermen.

Bij De Vijverberg kwamen ongeveer 200 supporters bijeen ondanks een oproep van burgemeester Boumans om vooral thuis te blijven. Ze waren naar het stadion gekomen om hun club een hart onder de riem te steken. De Graafschap had kunnen promoveren, maar speelde gelijk tegen Jong Ajax.

De supporters staken vuurwerk af en belaagden daarna aanwezige media. Journalisten van Omroep Gelderland besloten daarop te vertrekken. De politie heeft vooralsnog niemand aangehouden.

Journalisten vaker aangevallen

De afgelopen maanden waren journalisten en fotografen meerdere keren doelwit van geweld. Zo werden journalisten belaagd door kerkgangers in Urk en Krimpen aan den IJssel toen ze verslag wilden doen van drukbezochte kerkdiensten.

Vorige maand werd een persfotograaf met zijn vriendin aangevallen in Lunteren. Ze werden in hun auto door een shovel de sloot in geduwd. Het Genootschap van Hoofdredacteuren noemde dat "een nieuw dieptepunt in de omstandigheden waarin journalisten hun werk moeten doen."