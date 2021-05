Gewonden bij confrontaties tussen Israëlische politie en gelovigen bij moskee Jeruzalem

In Jeruzalem is het na het laatste vrijdaggebed van de ramadan tot confrontaties gekomen tussen de Israëlische politie en gelovigen. Daarbij zijn volgens de hulporganisatie Rode Halve Maan 163 Palestijnen gewond geraakt. Volgens Israël hebben ook zes agenten verwondingen opgelopen.

Tienduizenden moslims waren voor het vrijdaggebed naar de al-Aqsa-moskee gekomen, die geldt als een van de heiligste plekken voor moslims. Na het gebed begon een demonstratie tegen de uitzetting van Palestijnse families in een wijk in Oost-Jeruzalem. Betogers keerden zich daarbij tegen de politie en gooiden onder meer met stenen en flessen.

Agenten grepen met waterkanonnen, rubberkogels en flitsgranaten in, zowel binnen als buiten de moskee, is te zien in dit filmpje op Twitter: