L'Equipe: 'Neymar verlengt contract bij Paris Saint-Germain met vier jaar'

Neymar verlengt zijn contract bij Paris Saint-Germain. De Franse krant L'Equipe schrijft dat hij zaterdag een handtekening zet onder een contract tot de zomer van 2026. Zijn huidige contract loopt in 2022 af.

De 29-jarige Braziliaan speelt sinds 2017 in Parijs. Hij kwam voor - nog steeds - een recordbedrag over van FC Barcelona. Het steenrijke Paris Saint-Germain betaalde destijds 222 miljoen euro voor de aanvaller. De laatste twee jaar gingen er telkens geruchten dat Neymar terug zou willen naar FC Barcelona, maar aan al die geruchten komt nu dus een eind.

Neymar speelde tot nu toe 112 officiële wedstrijden voor PSG. Hij kwam tot 85 doelpunten en 51 assists. Hij speelde hiervoor vier jaar bij Barcelona, dat hem in 2013 bij FC Santos in Brazilië wegplukte.

Champions League

In 2011 werd Nasser bin Ghanim Al-Khelaïfi uit Qatar de eigenaar van de Franse topclub. Sindsdien werd de Franse topclub zeven keer landskampioen. Dit jaar is het nog maar de vraag of het kampioenschap veilig wordt gesteld. Lille staat vier punten voor.

Een Europees succes werd echter nog niet behaald sinds de club in Qatarese handen is. De club hoopt ooit de Champions League te winnen. Vorig jaar waren ze heel dichtbij, maar in de finale werd er verloren van Bayern München. Dit seizoen ging het in de halve finales mis tegen Manchester City.

PSG hoopt ook het contract met Kylian Mbappé te verlengen. Het contract van de Franse aanvaller (22) loopt nog één jaar door.