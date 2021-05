Beroep afgewezen: Koeman is ook tegen Atlético geschorst

De Spaanse bond schorste hem voor die uitspraak voor twee wedstrijd. Tegen Valencia (2-3 zege) zat hij op de tribune en had hij via de telefoon contact met assistent Alfred Schreuder, die ook zaterdag tegen Atlético de honneurs waarneemt.

Ronald Koeman moet ook de topper tegen Atlético Madrid vanaf de tribune bekijken. De trainer van FC Barcelona was in beroep gegaan tegen de schorsing van twee duels, maar na de Spaanse bond wees ook arbitragecommissie TAD dat beroep af.

Koeman hoopt een wedstrijd van zijn schorsing af te snoepen, maar dat is hem dus niet gelukt. FC Barcelona speelt zaterdagmiddag om 16.15 uur in Camp Nou de belangrijke wedstrijd tegen Atlético Madrid. Met nog vier wedstrijden voor de boeg is de Spaanse titelstrijd zeer spannend.