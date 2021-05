NPO-directeur over Andere Tijden: 'Verjongen is nodig'

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) wil dat meer jongere kijkers naar NPO1 gaan kijken. "Nu is 80 procent van de kijkers ouder dan 50. Dat moet weer terug naar 70 procent", zegt NPO-directeur Frans Klein in Nieuwsuur. Vandaag werd bekend dat vanaf volgend jaar de reguliere tv-uitzendingen van Andere Tijden worden geschrapt.

Online is een petitie gestart om de NPO op andere gedachten te brengen, die vrijdagavond een kleine 40.000 keer ondertekend was.

Klein denkt dat het belangrijk is om te vernieuwen om een jongere doelgroep aan te spreken. "We stoppen niet met Andere Tijden: we willen 6 tot 10 specials gaan uitzenden en we willen juist online een nieuwe geschiedenisomgeving met Andere Tijden gaan maken", aldus Klein.

Het schrappen van de reguliere tv-uitzendingen is geen gevolg van bezuinigingen, zegt Klein desgevraagd. "Het is absoluut geen geldkwestie." Klein wil wel graag meer jongere kijkers naar de tv trekken. "Wij willen vooral een betere balans in de programmering krijgen. De groep 20 tot 49 jaar bestaat uit 6 miljoen mensen, en de groep 50+'ers uit 5,5 miljoen mensen."

'Een zinloze discussie'

Hoogleraar Mediastudies Mark Deuze vindt dat het juist niet moet gaan over een jongere doelgroep weer naar tv laten kijken. "Jongeren, en dan bedoel ik iedereen onder de 45 jaar, die leven niet meer met de krant, radio, tv en internet. Zij leven 'in de media' waar al die vormen door elkaar heen lopen en we geen loyaliteit meer hebben aan een platform, een aanbieder of een programma", zegt hij.

"De hele discussie over programma's wel of niet uitzenden, dat is een heel 20e-eeuwse discussie. Die past volstrekt niet meer bij deze tijd. Daarom voelt het beleid van de NPO vaak alsof ze niet goed weten waar wij als Nederlanders op dit moment met media mee bezig zijn."

Wat betreft Deuze zouden mediamakers en de NPO niet primair vanuit tv moeten denken, maar juist vanuit een combinatie van al die nieuwe mediavormen. "Ik moet mijn eerstejaars tegenwoordig uitleggen wat tv is, want dat kennen ze niet meer. Dat betekent niet dat het uitsterft, want alle mediavormen blijven bestaan. Maar als je je als maker of omroep alleen richt op televisie, dan ben je je eigen graf aan het graven."

Journalistiek of amusement

Klein zegt dat het in ieder geval niet zo is dat de NPO bezig is met een transitie waarbij er minder educatieve, informatieve en journalistieke programma's geprogrammeerd worden, en meer amusement.

"Vijftig procent geven we nu aan informatieve programma's uit. Ook in dat segment moeten we vernieuwen en veranderen. We moeten de mix van de doelgroepen die we willen bereiken goed krijgen, en dat is waar we nu mee bezig zijn", zegt hij.