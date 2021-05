Amsterdammer (21) opgepakt vanwege explosies in Rotterdam

De politie heeft een 21-jarige man uit Amsterdam opgepakt voor een serie explosies in Rotterdam, afgelopen week. In de nacht van 4 op 5 mei waren een Feyenoord-café en een portiek van een woning doelwit, afgelopen nacht waren er explosies bij wederom een Feyenoord-café en in twee portieken. Dat meldt de politie.

Bij de explosies vielen geen gewonden, maar de schade was groot. De politie zegt dat onderzocht wordt wat het motief is geweest van de verdachte. "Het onderzoek naar deze reeks explosies gaat dan ook onverminderd verder", meldt de politie.

Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.