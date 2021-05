De Graafschap nog niet zeker van promotie na gelijkspel tegen Jong Ajax

De fans van De Graafschap kunnen de champagne nog niet ontkurken. De nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie speelde vrijdagavond in een enerverend duel gelijk tegen Jong Ajax (1-1), waardoor het pas volgende week promotie naar de eredivisie veilig kan stellen.

Met nog één speelronde voor de boeg staat De Graafschap op 76 punten. Go Ahead Eagles (dat met 2-1 won van NEC) en Almere City (dankzij een 3-1 zege op Jong FC Utrecht) hebben twee punten minder, terwijl ook NAC Breda na een 2-0 zege op MVV nog (een kleine) kans maakt op directe promotie (73 punten).

Taylor scoort voor Jong Ajax

Halverwege de eerste helft kwam De Graafschap, dat bij een overwinning zeker was van promotie, tegen Jong Ajax op achterstand. Ajacied Kenneth Taylor kapte z'n tegenstander uit en schoot de bal langs doelman Rody de Boer in de verre hoek.

De treffer van Taylor was een terechte afspiegeling van de krachtsverhoudingen in de openingsfase. Jong Ajax domineerde, al was de beste kans tot dat moment voor De Graafschap. Een harde knal van Ralf Seuntjens werd door keeper Daan Reiziger gepareerd.