Sparta is slordig Vitesse de baas en komt weer dichter bij Europese play-offs

Sparta blijft meedoen in de strijd om deelname aan de Europese play-offs. De ploeg in vorm, die zes zeges boekte in de laatste acht duels, had op Het Kasteel weinig problemen met Vitesse: 3-0.

De wedstrijd op Het Kasteel stond in het teken van Europees voetbal. Vitesse, dat vierde staat, heeft met een voorsprong van vijf punten op achtervolger Feyenoord het Europese ticket voor het grijpen.

Ook Sparta kan nog blijven dromen van Europa. De Rotterdammers zijn dankzij de overwinning tegen Vitesse opgeschoven naar de achtste plaats, die recht geeft op een plek in de play-offs voor de Conference League.

Het fellere Sparta drong Vitesse direct terug en kreeg een handjevol kansen. Net toen Vitesse opschoof richting het doel van Sparta (en wellicht een penalty had verdiend na hands van Adil Auassar), kwam de thuisclub op 1-0 via Bryan Smeets. De middenvelder van Sparta kreeg veel ruimte van de Vitesse-verdediging, waardoor hij een voorzet van Mario Engels vrij kon binnenkoppen.

De bezoekers kregen in de slotfase van de eerste helft nog een behoorlijke kans, maar Sparta-keeper Maduka Okoye had een fraai antwoord op een schot van Maximilian Wittek.

Lat

In de tweede helft probeerde Vitesse de druk wel op te voeren, maar tot veel kansen leidde dat niet. Riechedly Bazoer was het dichtst bij met een fraai schot van net buiten de zestien, dat op de lat belandde.

Sparta wist een van eerste kansen dat het in de tweede helft kreeg wel te benutten. De Vitesse-verdediging gaf ook Lennart Thy veel ruimte bij een voorzet van Smeets, waardoor ook de Duitse spits vrij kon binnenkoppen.

Emotionele doelpuntenmaker

Drie minuten later maakte invaller Emanuel Emegha het feest voor de thuisploeg compleet door de 3-0 binnen te schuiven. Bij het vieren van zijn doelpunt haalde de geëmotioneerde Emegha een shirt tevoorschijn met een foto van hemzelf en Ousmane Kone, zijn oude teamgenoot uit de jeugd van Sparta die in 2016 bij een teamuitje in een zwembad om het leven kwam.