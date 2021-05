Pfizer-vaccin kan zwelling veroorzaken bij mensen met (lip)fillers

De PRAC, de veiligheidscommissie van het Europese geneesmiddelenbureau (EMA), raadt aan de bijsluiter van het Pfizer-vaccin aan te passen. Volgens de beoordelaar kan dat vaccin mogelijk zwellingen veroorzaken bij mensen met fillers in het gezicht, bijvoorbeeld in de lippen of het voorhoofd. Daarom wil de commissie dat dit als bijwerking in de bijsluiter wordt toegevoegd.

Volgens de PRAC is er op zijn minst "een redelijke mogelijkheid van een oorzakelijk verband" tussen het vaccin en meldingen van zwelling in het gezicht bij mensen met fillers. De voordelen van het vaccin blijven volgens de commissie "onveranderd" opwegen tegen de risico's.

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen laat in een reactie aan de NOS weten dat zorgverleners in een brief worden bijgepraat over de nieuwe bijwerking.