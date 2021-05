Urgenda dreigt met rechtsgang als kabinet geen werk maakt van klimaatdoelen

"Ik wil eerst een gesprek met Rutte", zegt Minnesma tegen de NOS. "Als ik uit dat gesprek geen bevredigend antwoord krijg, ga ik naar de rechter." Een vonnis van de rechtbank in een eerdere Urgenda-zaak schreef voor dat het Rijk moet zorgen dat Nederland per 2020 minimaal 25 procent minder broeikasgassen uitstoot dan in 1990.

Nederland dreigt dit jaar tussen de 5 en 12 megaton meer dan de toegestane 166 megaton broeikasgassen uit te stoten. Op hoeveel dit precies uitkomt is van meerdere factoren afhankelijk, bijvoorbeeld van de temperatuur in de winter. Ter vergelijking: het sluiten van de Hemwegcentrale Amsterdam levert 'maar' 1,7 megaton op.

Minnesma wil zo snel mogelijk in gesprek met premier Rutte omdat de kans "zeer groot" is dat Nederland dit jaar de doelen niet haalt. Dat laatste blijkt volgens Minnesma uit een analyse van adviesbureau Kalavasta , dat in opdracht van Urgenda berekent hoe het met de uitstoot gaat.

In 2013 diende de klimaatorganisatie al een aanklacht in. Twee jaar later kreeg Urgenda van de rechter gelijk: de Staat heeft een zorgplicht voor de bescherming en verbetering van het leefmilieu.

Het kabinet ging daarop in hoger beroep bij het gerechtshof en pas in 2018 volgde een uitspraak. Ook die werd door Urgenda gewonnen. Het gerechtshof in Den Haag oordeelde dat een CO2-reductie van 25 procent het minimum is voor de Staat om te voldoen aan zijn zorgplicht.

Daarop volgde nog een cassatie bij de Hoge Raad, op initiatief van de Staat. "We willen in hoogste instantie weten of de rechter op de stoel van de politiek kan gaan zitten", zei demissionair minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat hierover. Dat cassatieberoep werd in 2019 verworpen.