Van Gerwen dendert door in Premier League en pakt koppositie

Michael van Gerwen - Lawrence Lustig/PDC

Darter Michael van Gerwen heeft op de twaalfde speeldag van de Premier League zijn klasse getoond. James Wade werd op zeer overtuigende wijze opzijgezet: 8-3. De 32-jarige Brabander liet de Engelsman Wade in het begin nog geloven dat er mogelijkheden waren, maar bij een 3-2 voorsprong gingen alle remmen los. Van Gerwen brak Wade door 132 uit te gooien (bullseye, triple 15, dubbel 20). Daarna liep de Nederlander probleemloos uit naar een 7-2 voorsprong, waarna hij Wade nog één leg gunde.

Van Gerwen besliste het duel in stijl. Hij gooide 128 uit door twee keer triple 18 te gooien en met zijn enige overgebleven pijl in de dubbel 10 te gooien. Het was niet zo dat Wade slecht speelde. Integendeel. Hij eindigde op 110.28 gemiddeld, nog hoger dan Van Gerwen (107.44). Van Gerwen is door de zege geklommen naar de eerste plaats op de ranglijst. De Engelsman Nathan Aspinall kan de koppositie wel weer overnemen als er gewonnen wordt van Jonny Clayton. De Belg Dimitri Van den Bergh komt ook nog in actie (tegen Gary Anderson) en kan bij een zege ook nog in punten gelijk komen met Van Gerwen.

Peter Wright kan een plek in de halve finales wel vergeten. De huidige nummer twee van de wereld en de wereldkampioen van 2020 had geen schijn van kans tegen José de Sousa. Het werd maar liefst 8-1. Wright is de hekkensluiter met slechts negen punten en kan met nog vier wedstrijden te spelen alleen nog maar hopen op een wonder om vierde te worden. Na die vier wedstrijden vallen de laatste vier af en gaan de eerste vier naar de halve finales. In een mum van tijd stond Wright 6-0 achter. Hij had op dat moment een gemiddelde van 78 en had nog geen enkele pijl op een dubbel gehad. De Sousa haalde daarentegen wel een normaal niveau. Het werd net geen whitewash (een zege zonder legverlies); Wright wist één leg te pakken.