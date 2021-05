Volleyballers beginnen kwalificatie sterk met winst op Kroatië

Maar liefst zeven matchpoints kreeg Nederland in die vierde set om de eerste wedstrijd in de kwalificatiereeks te winnen. Twee waren er slechts nodig om de vierde set met 18-25 te winnen.

In de set die daarop volgde begonnen de Kroaten meer fouten te maken en kreeg Oranje controle over de wedstrijd. Al vroeg in de vierde set hadden de volleyballers een voorsprong van vijf punten.

In de derde set leek Nederland wakker geschud en speelde het een stuk overtuigender. Wouter ter Maat mocht met een stand van 23-24 serveren voor de derde set, maar de Kroaten wisten de harde service van Ter Maat te keren. In de rebound wist Nederland toch die derde set op zijn naam te schrijven.

Nederland kreeg in de tweede set al snel antwoord van Kroatië, dat al vroeg in de set uit wist te lopen naar 10-6. De Kroaten konden die voorsprong van vier punten vasthouden en zelfs uitbouwen tot acht toen het tegen het einde van de tweede set 20-12 stond.

In een spannende eerste set gingen de landen lang gelijk op. In de 35 minuten durende set wist Oranje uiteindelijk bij het derde setpunt de set over de streep te trekken, 30-32.

De kwalificatiereeks voor het Europees Kampioenschap bestaat uit twee ronden, de eerste ronde wordt dit weekend gespeeld in Kroatië. De tweede ronde, 14 tot en met 16 mei, in de volleybaltempel van Nederland in Apeldoorn.

De laatste keer dat de Nederlandse volleybalmannen het EK niet haalden, was in 2011. Eén keer werd Oranje Europees kampioen: in 1997. Een jaar na de olympische triomf van '96 in Atlanta.

Het EK wordt van 1 tot en met 19 september gehouden in Polen, Tsjechië, Estland en Finland.