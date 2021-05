Zonder uitgesproken favoriet, maar met Groenewegen en Evenepoel begint de Giro

2020: Tao Geoghegan Hart wint de Giro - ANP

Van Turijn naar Milaan is het over de autostrada A4 nog geen twee uur rijden, de steden liggen maar een kleine 150 kilometer uit elkaar. Het peloton van de Giro d'Italia doet er vanaf zaterdag echter drie weken over om Milaan te bereiken. De 104de Ronde van Italië telt zeven aankomsten bergop en een tijdrit op zowel de openings- als de slotdag. Nederlandse favorieten voor de roze trui staan niet aan het vertrek, maar er is genoeg reden de koers op de voet te volgen.

Giro d'Italia bij de NOS Alle etappes zijn van begin tot eind te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app. Ook op Twitter via @noswielrennen zijn de ontwikkelingen te volgen. Een samenvatting is te zien in het Sportjournaal (18.45 uur, NPO 1) en daarna ook op NOS.nl en in de NOS-app.

Zo staat er slechts één oud-winnaar aan de start, maken Dylan Groenewegen en Remco Evenepoel na lange tijd hun rentree en debuteren nog zes andere Nederlanders in Italië. Yates, Bernal en Landa De kans is groot dat er een nieuwe naam wordt bijgeschreven op de fraaie Trofeo senza fine, de trofee zonder einde. De winnaars van de afgelopen twee edities, Richard Carapaz en Tao Geoghegan Hart, sparen zich voor de Tour de France. Vincenzo Nibali, eindwinnaar in 2013 en 2016, is hersteld van een polsbreuk, maar lijkt niet mee te doen om de strijd om het podium. Simon Yates doet dat wel. De winnaar van de Vuelta in 2018 aast op revanche nadat hij de vorige editie van de Giro had moeten verlaten na een positieve coronatest. Hij krijgt concurrentie van onder anderen zijn landgenoot Hugh Carthy, die vorig jaar derde werd in de Ronde van Spanje.

De favorieten voor de Giro - NOS

Ook Mikel Landa behoort tot de favorieten. De Spanjaard lijkt in de Tour een abonnement te hebben op een toptienklassering, maar won nog nooit een grote ronde. Dat deed Egan Bernal in 2019 wel, maar na zijn Tourwinst kwam hij door blessures niet meer op het niveau van twee jaar geleden. Wie is de kopman van QuickStep? Jonge renners willen laten zien dat leeftijd geen rol hoeft te spelen. Ploeggenoten João Almeida (22) uit Portugal en het Belgische supertalent Remco Evenepoel (21) laten in midden wie de échte kopman van Deceuninck-QuickStep is. Voor Evenepoel wordt het zijn eerste grote ronde en bovendien zijn eerste koers na zijn zware val in de Ronde van Lombardije. Hij verwacht nog niet meteen klaar te zijn voor de eindwinst. "Ik wil weer vooral genieten op de fiets."

Het fenomeen Evenepoel: overal waar hij komt, imponeert hij - NOS

Waar Evenepoel door een zware blessure sinds augustus geen koers meer heeft gereden, stond Dylan Groenewegen door een schorsing lang aan de kant. Voor het veroorzaken van de valpartij waardoor Fabio Jakobsen zwaargewond raakte, werd hij negen maanden geschorst. Zaterdag 9 mei, op de openingsdag van de Giro, loopt die schorsing af. Een dag later in de tweede etappe krijgen de sprinters hun eerste kans. Het is afwachten of Groenewegen zich meteen in de sprint zal mengen, maar als hij dat doet, zal hij onder anderen drievoudig wereldkampioen Peter Sagan, Europees kampioen Giacomo Nizzolo en de Australiër Caleb Ewan tegenkomen.

De sprinters voor de Giro - NOS

Ewan won al etappes drie etappes in de Giro, en ook in de Vuelta (1) en de Tour (5) boekte hij zeges. De sprinters zullen om en nabij zeven kansen krijgen op een ritzege en jagen daarnaast op de paarse trui van het puntenklassement. Twaalf Nederlanders, zeven debutanten Groenewegen is een van de twaalf Nederlanders aan de start, zeven van hen debuteren in de Ronde van Italië. Lars van den Berg (Groupama-FDJ) is met zijn 22 jaar de jongste nieuwkomer, Wesley Kreder (Intermarché-Wanty Gobert) met 30 jaar de oudste. Van de vijf anderen wist alleen Jos van Emden ooit een rit te winnen. Van Emden won in 2017 in de slottijdrit, op de dag Tom Dumoulin de eindzege veiligstelde bij kathedraal van Milaan.

De Nederlandse deelnemers aan de Giro - NOS

Mollema aast op ritzeges, een goed klassement rijden behoort niet tot zijn doelstellingen. Daarmee hoeft hij zich niet in te houden voor de zware laatste zeven dagen, waarin vier loodzware bergritten wachten. Drie daarvan hebben een aankomst bergop. En alsof dat nog niet genoeg is, eindigt de ronde met een tijdrit van dertig kilometer. Speciale vermelding De zestiende etappe verdient een speciale vermelding in de agenda. De rit van Sacile naar Cortina D'Ampezzo voert door de Dolomieten en kent vier beklimmingen. In deze etappe wordt ook het hoogste punt (2239 meter) van de Giro bereikt. En ook de twintigste etappe is er één om de in de gaten te houden. Na een relatief vlak begin worden er in de Alpen drie bergen van de eerste categorie beklommen. De rit eindigt in het wintersportgebied op de Alpe Motta.

De laatste week - NOS