Priktempo VS neemt af, gratis bier en geld moeten vaccintwijfelaars overhalen

De Verenigde Staten lopen voorop als het gaat om vaccinaties tegen corona. En hoewel het land op koers ligt om over twee maanden 70 procent van de volwassenen een eerste prik te hebben gegeven, lijkt nu de klad erin te komen. Met 'lokkertjes' wordt geprobeerd om twijfelaars over te halen tot een vaccinatie.

Hier zie je hoe het vaccinatietempo in de VS afneemt:

Zulke acties zijn absoluut nodig, zegt onderzoeker Jennifer Kates, zeker nu het gros van de Amerikanen die hoe dan ook een prik wil zich al heeft laten inenten. "We hebben nu het punt bereikt dat de vraag afneemt. Dus er is meer nodig om mensen te bereiken en zich te laten vaccineren."

Amerikanen die aarzelen over een vaccinatie, of een prik helemaal afwijzen, hebben daar allerlei redenen voor, zegt Kates. "Volgens onderzoek zijn ze bang voor bijwerkingen, denken ze dat ze het niet nodig hebben, of zijn ze in de veronderstelling dat ze ervoor moeten betalen." Ook wordt er in sommige media twijfel gezaaid over eventuele risico's van vaccins.

Boodschappen van bekende Amerikanen en aansporingen door huisartsen zouden volgens Kates helpen om de vaccinatiebereidheid verder op te krikken, maar ook het wegnemen van mogelijke barrières kan helpen. Vaccins moeten dichter bij de mensen terechtkomen, zegt ze. Dat kan via apotheken (waar vaccins al verkrijgbaar zijn), gezondheidscentra in buurten, maar ook via mobiele klinieken. "Daarmee kun je de wijk in, gewoon naar waar mensen wonen. Dat is intensief; het kost veel meer moeite dan een massacentrum opzetten en zeggen: op dag X kun je komen. Maar in die fase zitten we nu."

President Biden wil dat op 4 juli, de Amerikaanse nationale feestdag, 70 procent van de Amerikanen een eerste vaccinatie heeft gehad. De teller staat nu op 56 procent. Kates is daarover optimistisch. "Dat kunnen we halen."