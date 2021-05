UEFA straft Super League-clubs, maar Real, Juve en Barça geven niet toe

Verder zijn de clubs akkoord met een maatregel die ze verplicht om honderd miljoen euro te betalen als ze er in de toekomst nog eens voor kiezen om in een gesloten, niet door de UEFA geautoriseerde competitie te gaan spelen.

De negen clubs hebben inmiddels formeel afstand genomen van de Super League. Gezamenlijk doneren ze 15 miljoen euro aan de UEFA, die het bedrag zal gebruiken als investering in het jeugdvoetbal. Ze moeten daarnaast vijf procent van het Europese prijzengeld van dit seizoen inleveren.

"We hebben serieuze maatregelen genomen. De meeste clubs hebben hun fouten toegegeven en laten zien dat ze zijn toegewijd aan de toekomst van het Europese voetbal", aldus UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin.

"Dat geldt niet voor de drie overige clubs", vervolgde Ceferin, doelend op Barça, Real en Juventus. "De UEFA gaat nog met deze clubs aan de slag."

Hevig protest

Het plan voor een Super League, bestaande uit in totaal twaalf topclubs uit Engeland, Spanje en Italië, was geen lang leven beschoren. Twee dagen na de aankondiging trokken meerdere clubs onder hevig protest de stekker uit het plan.

Na het nieuws van de UEFA, kwam de Engelse voetbalbond FA ook met een statement. De FA laat weten dat het mogelijk niet alleen bij de UEFA-straf blijft. "We hebben formeel gevraagd om alle relevante informatie en bewijzen met betrekking tot hun participatie. Als we alle informatie hebben ontvangen, dan zullen we kijken naar de passende vervolgstappen."