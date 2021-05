Onbewaakte spoorwegovergang Zenderen afgesloten na bijna-ongeluk

De onbewaakte spoorwegovergang in het Overijsselse Zenderen waar in maart nog een fataal ongeluk plaatsvond, is per direct afgesloten. De aanleiding hiervoor is een bijna-ongeluk dat op donderdag gebeurde, meldt spoorwegbeheerder ProRail.

Het gaat om de onbeveiligde overweg 'Het Vlier', die niet over waarschuwingssignalen en spoorbomen beschikt. Gisteren waren omstanders getuigen van een bijna-fataal ongeluk, waarop ProRail adviseerde de spoorwegovergang per direct af te sluiten. De gemeente Borne heeft dat advies overgenomen: aan beide kanten is een dubbele rij hekken geplaatst, waardoor verkeer er niet meer langs kan.

Op 7 maart kwam op dezelfde overweg een 21-jarige Hengeloër om het leven. Hij werd met zijn bestelbus geraakt door een goederentrein. Het voertuig werd vervolgens honderden meters meegesleept.