KPN verwacht geen Huawei-verbod door de Nederlandse overheid

In Nederland is de apparatuur van de fabrikant niet toegestaan in kritieke delen van het netwerk. Wat er onder 'kritiek' verstaan wordt, is staatsgeheim. Over de precieze uitwerking van wat er wel en niet is toegestaan, heeft Staatssecretaris Keizer vorige week gezegd dat er nog verdere analyse nodig is.

Door de discussie voelen veel landen zich gedwongen om een beslissing te nemen: apparatuur van Huawei toestaan in het 5G-netwerk of niet. De Britse overheid stond het eerst beperkt toe, maar is daar twee weken geleden toch van teruggekomen .

Er is de afgelopen tijd veel te doen geweest over de apparatuur van de Chinese fabrikant. Volgens onder andere de Amerikaanse overheid zijn de banden tussen het bedrijf en de Chinese overheid nauw, en zou Huawei opdrachten kunnen krijgen om te spioneren of sabotage-aanvallen uit te voeren. Huawei zelf ontkent dat en hard bewijs is er niet.

Morgen zet KPN zijn 5G-netwerk aan. In de antennes die het bedrijf daarvoor gebruikt zitten onderdelen van Huawei. Hoewel de overheid daarover nog geen knopen heeft doorgehakt, lijkt KPN er dus vanuit te gaan dat het al op de hoogte zou zijn als daar een verbod op zou komen.

Farwerck: "Huawei hebben we in een aantal kritische systemen zitten. Wij zijn heel nauw in overleg met de overheid over dit onderwerp." Hij wijst erop dat KPN niet alleen van Huawei afhankelijk is voor het netwerk. "We hebben altijd meerdere leveranciers in onze domeinen, en dat geldt ook voor onze huidige antennes."

Hij maakt zich ook geen zorgen over de ontwikkelingen in de ons omringende landen. "We kijken ook naar wat er recent in Engeland is gebeurd. We kijken naar wat er in Frankrijk en Duitsland gebeurt. En alles wat daar is aangekondigd, ook aangescherpt beleid, past in wat wij doen."

Minder omzet, meer winst

KPN kwam vandaag ook met cijfers over de afgelopen drie maanden. Het telecombedrijf heeft als gevolg van de coronacrisis minder omzet in het tweede kwartaal geboekt, maar wel meer winst. KPN houdt vast aan de eerdere financiële verwachtingen. De omzet viel 5 procent lager uit, met 1,3 miljard euro, de nettowinst bedroeg 135 miljoen euro tegen 128 miljoen euro een jaar geleden.

Door de coronacrisis liepen netwerkprojecten vertraging op. Ook werd er minder vanuit het buitenland gebeld naar Nederland. Daar tegenover stonden meer klanten en kostenverlagingen. Er zijn 76.000 nieuwe huishoudens aangesloten op glasvezel. Ook blijft KPN grootschalig investeren.