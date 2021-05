Ziekenhuizen rond Ahoy kunnen extra zorg tijdens Songfestival niet garanderen

Morgen gaat de kaartverkoop van het festival van start. Verspreid over zes dagen worden er ongeveer 21.000 bezoekers verwacht in Ahoy. In geval van nood worden bezoekers normaal gesproken naar de dichtstbijzijnde ziekenhuizen vervoerd, dat zijn het Maasstad Ziekenhuis en het Ikazia Ziekenhuis.

De bestuurders hebben in een gezamenlijke brief aan burgemeester Ahmed Aboutaleb hun zorgen geuit. Hun zorgen gaan overigens niet over grotere aantallen coronapatiënten, maar over mensen die acute medische zorg nodig hebben vanwege bijvoorbeeld drank- en drugsmisbruik of incidenten.

De Rotterdamse ziekenhuizen Maasstad en Ikazia maken zich zorgen over de aantallen bezoekers die worden verwacht op het Eurovisie Songfestival. Volgens de bestuurders is hun personeel overbelast met de zorg voor coronapatiënten. Ze kunnen daarom niet garanderen dat ze eventuele extra zorg kunnen leveren tijdens het festival, zeggen ze tegen Nieuwsuur.

Het is de vraag of we de volledige garantie op medische zorg kunnen blijven geven.

Quote

"We willen iedereen helpen die naar het festival komt, ook de bezoekers en artiesten. Maar ik vind het zeer onverstandig om zo'n groot Fieldlab-evenement te organiseren in een regio die al heel zwaar is belast met coronazorg", zegt Peter Langenbach, bestuurder van het Maasstad Ziekenhuis.

Rob Kievit van het Ikazia Ziekenhuis, gelegen tegenover Ahoy: "De coronadrukte neemt nog steeds niet af. Dit Fieldlab-evenement betekent mogelijk alleen maar meer druk voor het personeel. Het is de vraag of we dan de volledige garantie op medische zorg kunnen blijven geven."

'Zorgvuldige organisatie'

Namens burgemeester Aboutaleb laat een woordvoerder weten dat de komst van de bezoekers zorgvuldig is voorbereid. Ze wijst er op dat het kabinet heeft besloten dat het door kan gaan. Er is ook een 'stopknop-procedure', die inhoudt dat publiek niet welkom is als de landelijke bezetting van IC-bedden boven de 900 komt. Lees hier de volledige reactie.

Een inschatting die de gemeente maakte, zou uitwijzen dat de druk op de medische zorg meevalt. Een onderbouwing van die verwachting is niet beschikbaar. Volgens Langenbach en Kievit zijn hun ziekenhuizen niet door de gemeente betrokken bij de voorbereiding van de komst van de bezoekers.

Rob Kievit betwijfelt of het belang van festiviteiten opweegt tegen de belasting van de zorg. "De druk op ons medisch personeel neemt maar niet af. Als ik het gedrag zie van mensen met Pasen, Koningsdag of de inhuldiging van Ajax, dan vraag ik me af: 'Waarom is dat nodig?'"

'Kleine kans op incidenten'

Een woordvoerder van Franciscus Gasthuis & Vlietland, een ziekenhuis in het noorden van de stad, laat desgevraagd weten de zorgen van beide ziekenhuizen te begrijpen. Ernst Kuipers van het Erasmus Medisch Centrum daarentegen verwacht geen probleem: "In verhouding tot de gebruikelijke opzet gaat het om kleine aantallen, zo'n 15 procent. De kans op incidenten is daarmee heel klein."