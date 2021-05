Bennett verslaat Van Poppel opnieuw en wint weer in Ronde van de Algarve

Sam Bennett heeft in de Ronde van de Algarve zijn tweede ritzege geboekt. De Ier van Deceuninck bleef in de derde etappe, net als in de openingsrit, Danny van Poppel voor in de massasprint.

De enige obstakels van betekenis in rit van 203 kilometer tussen Faro naar Tavira waren klimmetjes na zestig en tachtig 80 kilometer. De vluchters Jetse Bol, Henrique Casimiro, Javier Moreno en Julen Irizar passeerden die met ruime marge, al hadden ze nooit zicht op de zege.

Op tien kilometer van de finish namen de sprintersploegen de regie over. Even leek het er niet goed uit te zien voor Bennett, maar ploeggenoot Michael Morkov wist hem precies op tijd naar de juiste positie te loodsen. De Deen kwam zelf nog als derde over de streep.