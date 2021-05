Reactie Aboutaleb

De burgemeester heeft de brief van het Maasstad Ziekenhuis en Ikazia Ziekenhuis ontvangen en reageert normaliter niet op brieven via de media. De burgemeester/voorzitter VRR is voortdurend in goed contact met de zorgsector. Het kabinet heeft het Eurovisie Songfestival als Fieldlab-evenement besproken en geoordeeld dat dit doorgang kon vinden met publiek. Het Eurovisie Songfestival is door de organisatie zorgvuldig als Fieldlab voorbereid, waarbij 3500 bezoekers per show Ahoy mogen bezoeken. Daarnaast heeft het kabinet besloten tot de 'stopknop' procedure, wat inhoudt dat als het aantal ic-bedden boven de 900 komt de publieke aanwezigheid wordt teruggebracht tot 0.