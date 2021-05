Van der Poel begint olympisch mountainbikeseizoen met imponerende zege in sprintrace

Mathieu van der Poel is zijn mountainbikeseizoen op een indrukwekkende manier begonnen. Bij de short track-wedstrijd bij de wereldbeker in Albstadt reed Van der Poel naar de winst na een machtige versnelling in de slotronde.

Van der Poel startte in zijn eerste mountainbikewedstrijd in 21 maanden op de tweede rij, maar vond al snel de aansluiting bij de kop van de wedstrijd. In de tweede ronde plaatste hij zijn eerste versnelling, waarmee hij meteen een gaatje sloeg. De Europees kampioen Nino Schurter dichtte het gat, waarna er meer renners aan konden sluiten.

In de volgende ronde liet Van der Poel zich na een tweede, korte versnelling afzakken in de eerste groep, waar ook Nederlands kampioen Milan Vader deel van uitmaakte. In de slotronde zette Van der Poel opnieuw aan en dit keer kon de Europees kampioen niet volgen. De Fransman Victor Koretzky sprintte op twee seconden van de Nederlander naar de tweede plaats, de Zwitser Schurter werd derde. Vader eindigde als veertiende.

Bekijk in onderstaande tweet de beelden van de laatste ronde van Van der Poel.