Verbazing over Trump; toch geen openingsworp in Yankee-stadion

Donald Trump en sport, het blijft een lastige combinatie. De president van de Verenigde Staten zou op 15 augustus de eerste worp voor zijn rekening nemen bij een honkbalwedstrijd in het Yankee-stadion, maar ziet daar toch vanaf.

Drie dagen nadat hij had aangekondigd te komen, schrijft Trump op Twitter: "Vanwege mijn enorme focus op het China-virus kan ik niet komen. We doen het later in het seizoen!"

Verbazing over Trumps afmelding

Veel Amerikanen verbazen zich over deze tweet. Zaterdag weerhield het coronavirus (dat Trump het China-virus noemt) hem er namelijk niet van om op de golfbaan te staan met NFL-quarterback Brett Favre.

Wellicht dat kritiek op Trumps komst van burgemeester Bill de Blasio de president weghoudt uit New York. Of de vele protesten bij sportduels tegen racisme. Trump heeft zich openlijk uitgesproken tegen knielende sporters tijdens het Amerikaanse volkslied.