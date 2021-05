Zverev verrast Nadal in Madrid, Thiem bereikt weer halve finale

Alexander Zverev heeft ten koste van Rafael Nadal de halve finales bereikt van het masterstoernooi in Madrid. De Duitser, die het toernooi in 2018 won, was de vijfvoudig toernooiwinnaar uit Spanje met 6-4, 6-4 de baas.

Nadal had de drie vorige gravelduels met Zverev gewonnen en de vierde zege leek in de maak toen hij al vroeg in de set een break voorkwam. De Duitser sloeg echter direct terug en verzilverde even later na een dubbele fout van Nadal bij 40-40 ook zijn volgende breekkans.

Zverev bleef ook daarna goed serveren en hij profiteerde vooral van de vele ondiepe returns van de Spanjaard, die opmerkelijk weinig winners sloeg. Nadal had dit toernooi nog geen enkele set verloren.