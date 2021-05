Nederlandse kanovaartsters kunnen op EK niet verrassen in teamwedstrijd

Kanovaartsters Martina Wegman, Maartje Otten en Lena Teunissen zijn bij K1-teamwedstrijd op de EK slalom in het Italiaanse Ivrea achtste geworden.

De Nederlandse ploeg incasseerde zes strafpunten en was uiteindelijk ruim 18,33 seconden langzamer dan Groot-Brittannië, dat voor de derde keer de Europese titel pakte.

Martina Wegman, die vooralsnog als enige van de Nederlandse kano-equipe naar de Olympische Spelen gaat, hoopt op het EK te zien hoe sterk ze is in vergelijking met de concurrentie. Nadat ze zich in het najaar van 2019 had gekwalificeerd voor Tokio heeft ze naar eigen zeggen anderhalf jaar geen andere kanovaarder gezien. "Het is dus enorm lastig om in te schatten waar ik nu sta."

In die periode heeft ze in Nieuw Zeeland getraind. Aangezien de coronamaatregelen aan de andere kant van de wereld minder streng waren, hoefde ze haar trainingsschema niet om te gooien. Dat komt goed uit, want de avonturier heeft torenhoge ambities.