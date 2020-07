Man die zichzelf in Oss in brand stak overleden

Het gaat om de dakloze Arie den Dekker. De 54-jarige Den Dekker meldde zich in 2018 bij de politie als getuige van een liquidatie. Daarna werd hij ernstig bedreigd. Zijn huis werd in brand gestoken en hij kwam in een getuigenbeschermingsprogramma, dat vorig voorjaar werd beëindigd. Het afgelopen jaar was hij in conflict met de gemeente Oss over onder meer woonruimte.

De man die zichzelf vanmorgen in brand stak voor het gemeentehuis van Oss is overleden. Zijn advocaat meldde vanochtend al aan de NOS en andere media dat zijn cliënt dood was. Toen bleek hij nog zwaargewond op de intensive care van een ziekenhuis te liggen. Uiteindelijk is hij nu toch aan zijn verwondingen bezweken.

Ik rook nog even een sigaretje en dan is het gedaan.

Quote

Na het incident van vanochtend, waarvan de brandweer rond 07.30 uur een melding kreeg, werd Den Dekker ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht. In de loop van de middag liet de politie na een onderzoek weten dat hij brandbare vloeistof op de stoep bij het gemeentehuis in brand wilde steken en daarbij onbedoeld ernstige brandwonden had opgelopen.

Zijn advocaat Richard Laatsman zet ernstige twijfels bij die verklaring. "Dit was een bewuste daad. Ik heb een voicemail van vroeg in de ochtend waarin Arie al aankondigde dat hij dit zou gaan doen."

De voicemail is door de NOS afgeluisterd. In het bericht aan Laatsman zegt Den Dekker "naar het gemeentehuis te lopen om daar te blijven liggen". "Ik rook nog even een sigaretje en dan is het gedaan."

De politie Oost-Brabant zegt dat hun eerste conclusie gebaseerd is op feitenonderzoek ter plaatse. "Onder andere op basis van camerabeelden. Maar als er signalen zijn die op iets anders duiden, gaan we daar in alle ernst naar kijken."

'Hij had al afscheid genomen'

"Hij had eerder al aangekondigd dat hij van plan was dit te doen", zegt Laatsman. "Stiekem hoop je dan toch dat het niet gebeurt. Maar hij was altijd wel iemand die de daad bij het woord voegde."

Hij sprak Den Dekker vrijdag voor het laatst. Toen had hij al afscheid genomen van vrienden en familie. "Die hebben ook geprobeerd het uit zijn hoofd te praten. Het is heel heftig en verschrikkelijk", zegt de advocaat.

Laatsman denkt dat Den Dekker met zijn actie een statement wilde maken. "Hij wilde laten zien dat hij geestelijk op was na een lange strijd en andere mensen waarschuwen het niet zo ver te laten komen."