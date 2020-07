Man die zichzelf in Oss in brand stak, blijkt nog in leven

De man die zichzelf vanmorgen in brand stak voor het gemeentehuis van Oss, ligt zwaargewond op de intensive care van een ziekenhuis. Zijn advocaat meldde vanochtend aan de NOS en andere media dat zijn cliënt was overleden, maar daar komt hij nu dus van terug.

Het gaat om de dakloze Arie den Dekker. De 54-jarige Den Dekker meldde zich in 2018 bij de politie als getuige van een liquidatie. Daarna werd hij ernstig bedreigd. Zijn huis werd in brand gestoken en hij kwam in een getuigenbeschermingsprogramma, dat vorig voorjaar werd beëindigd. Het afgelopen jaar was hij in conflict met de gemeente Oss over onder meer woonruimte.

Deze maand zocht Den Dekker nadrukkelijk de publiciteit met zijn verhaal en gaf hij een uitvoerig interview aan NRC, waarin hij zei veel spijt te hebben van zijn stap naar de politie. "Ik sta er helemaal alleen voor. Dat vind ik echt ongelooflijk. Ik heb een harde les geleerd: gewoon je mond houden en niks meer melden bij de politie", zei hij.

Na het incident van vanochtend, waarvan de brandweer rond 07.30 uur een melding kreeg, werd Den Dekker ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht. Nadat het Brabants Dagblad op gezag van zijn advocaat meldde dat de man was overleden, heeft de NOS contact gehad met dezelfde advocaat, die het overlijden bevestigde.

'Hij had al afscheid genomen'

"Hij had eerder al aangekondigd dat hij van plan was dit te doen", zegt Den Dekkers advocaat Richard Laatsman. "Stiekem hoop je dan toch dat het niet gebeurt. Maar hij was altijd wel iemand die de daad bij het woord voegde."

Laatsman sprak Den Dekker vrijdag voor het laatst. Toen had hij al afscheid genomen van vrienden en familie. "Die hebben ook geprobeerd het uit zijn hoofd te praten. Het is heel heftig en verschrikkelijk", zegt de advocaat.