Opnieuw protesten in Colombia, brandstoftekorten door onrust

Voor de negende dag op rij is in Colombiaanse steden gedemonstreerd tegen de regering. De avond en nacht verliepen relatief rustig in vergelijking met eerder deze week.

De onvrede was aanvankelijk gericht tegen een belastinghervorming. President Duque heeft die zondag geschrapt, maar demonstranten eisen nu dat hij ook problemen als ongelijkheid, armoede en politiegeweld aanpakt.

Als gevolg van de aanhoudende protesten en onrust zijn er in sommige steden brandstoftekorten. Onder meer in Cali, Ibagué en Pereira staan mensen met jerrycans in de rij voor benzine.

De Colombiaanse regering heeft leiders van de protestbeweging uitgenodigd voor een gesprek, in een poging de gemoederen te sussen. De leiders hebben gereageerd dat ze alleen direct met de president in gesprek willen gaan. Het overleg staat gepland voor aanstaande maandag.

Doden en vermisten

Mensenrechtenorganisaties veroordelen het geweld door de Colombiaanse oproerpolitie. De procureur-generaal en de mensenrechtenautoriteit DPC gaan moorden en verdwijningen onderzoeken die zich tijdens de protestgolf hebben voorgedaan.

Bij Human Rights Watch zijn er 36 meldingen van moord binnengekomen. In elf zaken is inmiddels bevestigd dat er een verband is met de protesten. Volgens een lokale activistengroep worden nog tientallen, oplopend tot enkele honderden, demonstranten vermist. Volgens de mensenrechtenautoriteit DPC is een groot deel van deze personen inmiddels weer terecht.

'Geen garanties'

"Ik ben van streek door de moorden", zegt de 19-jarige rechtenstudent Andres Villalba tegen persbureau Reuters. Hij was een van de honderden demonstranten op straat in hoofdstad Bogota. "Er zijn geen veiligheidsgaranties als je hier vreedzaam protesteert." Hij voegt daar aan toe dat de oproerpolitie ook maar orders opvolgt.

De burgemeester van Bogota meldt dat er afgelopen dag 23 burgers en zes agenten lichtgewond zijn geraakt. "Het was een veel rustigere dag", zei Claudia López Hernández in de verklaring.

Dat was woensdag anders, toen het tot een grootschalige confrontatie kwam tussen de oproerpolitie en demonstranten. Het parlementsgebouw werd belaagd door betogers en met traangas probeerde de politie ze te verdrijven. Op meerdere plekken zijn ook plunderingen gemeld.