Kabinet staat publiek bij resterende duels betaald voetbal niet toe

Er zullen definitief geen supporters meer aanwezig zijn bij de resterende speelrondes in het betaalde voetbal. Dat is de uitkomst van het overleg dat het kabinet vrijdag voerde met de KNVB, de Eredivisie CV en de Keuken Kampioen Divisie.

Het kabinet laat weten dat de juridische basis ontbreekt om publiek toe te laten. De KNVB betreurt dit besluit.

De voetbalbond hoopt nog wel op supporters in het stadion in de nacompetitie en de play-offwedstrijden voor promotie/degradatie en voor een Europees ticket. De Eredivisie CV, Keuken Kampioen Divisie en KNVB blijven hierover in gesprek met het kabinet.

Testen voor toegang

Twee weken geleden zaten er, in het kader van de pilot 'Testen voor toegang', voor het eerst sinds eind september weer mensen - zij het beperkt - op de tribunes in de eredivisie. 7.500 mensen zagen Ajax-AZ en bij Feyenoord-Vitesse waren 6.500 stadionstoelen bezet. Vorig weekend mocht en beperkt publiek aanwezig zijn in de eerste divisie.

De toeschouwers moesten wel kunnen aantonen dat ze geen corona hadden. Daarvoor hadden ze een testbewijs nodig. De testen moesten zoveel als mogelijk binnen 24 uur voor de start van de wedstrijd zijn afgenomen.

De KNVB vond de proef geslaagd en deed vervolgens een oproep aan de politiek om de pilot te verlengen.

In de eredivisie staan nog drie speelronden op het programma. De eerste divisie telt nog twee ronden.