Bloedbank: ex-coronapatiënten gezocht voor mogelijk geneesmiddel

Bloedbank Sanquin is op zoek naar meer bloedplasma van donoren die het coronavirus hebben gehad. Daarmee kan een preventief middel ontwikkeld worden dat kwetsbare mensen kan beschermen tegen corona.

De bloedbank deed al eens een oproep aan ex-covid-19-patiënten om zich te melden, maar er zijn nog 8000 mensen nodig. Aanmelden kan via de website.

"Uit het bloedplasma van mensen die corona hebben meegemaakt, concentreren we de antistoffen", zegt hoofdonderzoeker Hans Zaaijer in het NOS Radio 1 Journaal na een bericht in De Telegraaf. "Uit ervaring weten we dat als je dat concentraat van te voren toedient, of in een heel vroeg stadium van de ziekte, dat het vaak beter werkt dan wanneer iemand echt ziek is."

"Het middel lijkt op het effect van een vaccin", zegt Zaaijer. "Het verschil is wel dat een vaccin mogelijk jaren kan beschermen, en dit maar een paar maanden."

Sanquin is optimistisch over de methode. De bloedbank heeft opdracht gekregen van het ministerie van Volksgezondheid om 30.000 kilo bloedplasma met antistoffen te verzamelen. Er is nu genoeg materiaal om aan tien procent daarvan te voldoen. Ook heeft de helft van het aantal nodige donoren zich gemeld.