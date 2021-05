Petrovic onder morfine terug bij Willem II: 'Kapitein moet als laatste vertrekken'

De passie spat er nog altijd van af bij Zeljko Petrovic. Zelfs een acute hernia kan de Montenegrijnse trainer van Willem II niet afstoppen. En dus staat hij na een korte afwezigheid - onder de morfine en tegen doktersadvies in - weer op het trainingsveld.

Teruggekeerde Petrovic over acute hernia: 'Onmenselijk veel pijn gehad' - NOS

"De pijn is acceptabel", zegt Petrovic nu over zijn hernia, die hem naar eigen zeggen de afgelopen anderhalve week slapeloze nachten heeft bezorgd.

Petrovic kreeg vervolgens een injectie om de pijn voorlopig te kunnen onderdrukken. "Maar zo'n spuit laat ik maar een keer in mijn leven doen, want dat was nog veel erger dan tien dagen pijn. Maar ik ben de dokter dankbaar."

'Dan maar een spuit'

Thuis blijven zitten was geen optie voor Petrovic. Willem II verkeert immers nog in degradatiegevaar. "Het zou dramatisch zijn geweest als ik bij de laatste drie wedstrijden niet op de bank had kunnen zitten. De kapitein moet als laatste vertrekken, niet als eerste. Dan maar een spuit en veel pillen erin om weer op het trainingsveld te kunnen staan."

Willem II, dat momenteel de nummer vijftien van de eredivisie is, en trainer Petrovic spelen komende zondag vanaf 16.45 uur de thuiswedstrijd tegen PSV.