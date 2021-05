Advocaat komt terug op uitspraken: 'In emotie en frustratie verkeerde dingen gezegd'

Advocaat benadrukt dat hij het seizoen gewoon afmaakt bij Feyenoord. "Honderd procent. Vorige week was ook geen trainerstrucje of iets dergelijks. Ik was echt boos, maar later denk je: waarom zeg ik dit? Ik moet gewoon rustig blijven."

"Ik heb toen door emotie en frustratie een aantal dingen verkeerd gezegd", is Advocaat schuldbewust. "Het gebeurt mij wel eens. Ik heb mijn excuses aangeboden aan de spelers. Het was gewoon niet verstandig, maar heb het nu afgesloten."

Het was alles behalve een rustige week in Rotterdam-Zuid in aanloop naar de Klassieker tegen Ajax. Na de verloren wedstrijd tegen ADO Den Haag (3-2) hintte trainer Dick Advocaat op een vertrek.

Met Ajax treft Feyenoord een ploeg die zich al kroonde tot kampioen en maar liefst 24 punten meer heeft. "Maar we gaan zeker niet de schade beperken", aldus Advocaat. "Tegen Ajax (1-0 verlies, red.) hebben we een van onze beste wedstrijden van het seizoen gespeeld. We moeten mannelijk spelen, strijd leveren en laten zien dat vorige week een vergissing was."

"Ons doel blijft ook gewoon Europees voetbal halen", legt Advocaat nog maar eens uit. Al ziet hij ook dat het gat met nummer vier Vitesse groot is en dus de play-offs om Europese tickets resten. "Vijf punten is veel, dus die vierde plek gaat wel moeilijk worden. Maar het maakt niet uit hoe we Europees voetbal halen, als we het maar halen."

Erehaag?

Ajax hoeft in De Kuip niet te rekenen op een erehaag van Feyenoord. "Dat is niet de gewoonte om te doen hier. We zullen ze netjes een hand geven en feliciteren, niet meer dan dat", is Advocaat duidelijk. "In Nederland doen we dat niet. Dit is genoeg."