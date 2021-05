Bij het WK in Qatar zullen ‘hersenletsel-spotters’ op de tribune zitten

Salah miste door een hersenschudding in 2019 onder meer een halvefinalewedstrijd tegen FC Barcelona in de Champions League.

Het is volgens Massay voor club- en teamartsen soms lastig om spelers van het veld te halen, vanwege de grote belangen. De werknemer van de FIFA, die ook clubarts bij Liverpool was, noemt een beslissing van hem om Mohammed Salah niet te laten spelen een van de moeilijkste momenten in zijn carrière.

Volgens de medisch directeur van de FIFA, Andrew Massey, is het vaak hectisch langs de lijn, waardoor teamartsen nog weleens een hoofdblessure missen. Daarom krijgen zij vanaf volgend jaar ook de mogelijkheid om in de dug-out herhalingen te bekijken, waardoor bijvoorbeeld hersenschuddingen herkend kunnen worden.

De spotter kan zelf niet ingrijpen en een speler wisselen. Er werd tijdens het WK voor clubteams al een proef gedaan met toezichthouders op de tribune. Het is niet bekend of de spotter ook een medische achtergrond moet hebben.

Wereldvoetbalbond FIFA gaat bij het WK van 2022 in Qatar 'concussion spotters' op de tribune zetten om hersenletsel bij de spelers te signaleren. Als een voetballer hersenletsel oploopt en de teamarts dit niet ziet, dan kan de spotter op de tribune een waarschuwing geven.

Hersenschade wordt ook in het voetbal steeds serieuzer genomen. In andere grote sportcompetities zoals de NFL (American football) en de NHL (ijshockey) zitten al jarenlang personen op de tribune die de hoofden van sporters goed in de gaten houden.

Cech en De Zeeuw

De bekendste voetballer met hoofdschade is misschien wel oud-doelman Petr Cech. De Tsjech liep bij Chelsea in 2006 een schedelbasisfractuur op en speelde na zijn rentree steevast met een helm. Omdat de ernst van zijn blessure meteen duidelijk was, speelde hij niet verder.

Dit deed Demy de Zeeuw wel nadat hij in de halve finale van het WK in Zuid-Afrika (2010) hard in aanraking kwam met de schoen van de Uruguayaanse verdediger Martín Cáceres en daar een kapot gebit en een hersenschudding aan overhield. Na de schop speelde hij nog twintig minuten door.

In de jaren na die halve finale hield De Zeeuw last van fysieke en mentale klachten. Hij noemde de gebeurtenis een kantelpunt in zijn leven.