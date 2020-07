Rotterdam overweegt maatregelen tegen stijging aantal coronabesmettingen

Gemeentes, veiligheidsregio en GGD in de regio Rotterdam-Rijnmond overleggen vandaag over maatregelen om de toename van het aantal coronabesmettingen de kop in te drukken.

In de afgelopen dagen is het aantal nieuwe patiënten in de regio gestegen. Zondag kwamen er 64 nieuwe gevallen bij.

In Rotterdam-Rijnmond zijn 4,8 mensen per 100.000 inwoners positief getest. De regio vormt daarmee de grootste besmettingshaard, komt naar voren uit regionale vergelijkingen.

"We zijn inmiddels aan het kijken welke mogelijkheden er zijn binnen de bestaande noodverordeningen om de verspreiding van corona een halt toe te roepen", laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond weten aan Rijnmond.

Locaties afsluiten

"Een van de dingen waar we weer meer op gaan inzetten is in de openbare ruimte mensen nog intensiever wijzen op wat veilig is en wat niet."

Blijf weg uit de drukte, let op elkaar als je samenwerkt en kom niet samen in grote groepen, bijvoorbeeld in familieverband, is het advies. Daar blijft het niet bij, zegt de woordvoerder van de Veiligheidsregio: "Mogelijk gaan we ook weer extra locaties afsluiten."